Tennissers groepswinnaar in Daviscup Finals na zege op VS

De Nederlandse tennissers zijn na een overwinning op de Verenigde Staten groepswinnaar geworden in de Daviscup Finals. Na de zege van Tallon Griekspoor op Tommy Paul met 7-5 7-6 (3), won Botic van de Zandschulp in twee sets van Taylor Fritz: 6-4 7-6 (3).

Nederland had zich in Glasgow met een 2-1-overwinning op Groot-Brittanniƫ vrijdagavond al verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Daviscup. Het team van de Verenigde Staten was door die zege ook zeker van een plek bij de laatste acht. Nederland treft als groepswinnaar in de kwartfinales de nummer twee uit groep C. Dat is Duitsland of Australiƫ. Die teams spelen zondag tegen elkaar voor de groepswinst.

Van de Zandschulp won de eerste set tegen Fritz, de nummer 12 van de wereldranglijst, met 6-4. De Nederlander, die zelf 35e staat, pakte daarna meteen een break in de tweede set. Fritz kwam echter terug en een tiebreak moest voor de beslissing in de set zorgen. Met een lob op de lijn zorgde Van de Zandschulp daarin voor vier matchpoints. Op het tweede daarvan maakte hij het af.