Van Gerwen naar kwartfinales van World Series of Darts

Michael van Gerwen heeft met enige moeite de kwartfinales bereikt van de World Series of Darts Finals. De Brabander was in een volgepakt AFAS Live te sterk voor de Australiƫr Damon Heta (6-4).

Van Gerwen gooide een gemiddelde van ruim 97 punten per drie pijlen. Maar hij benutte slechts 21 procent van zijn dubbels.

Eerder op zaterdag schaarde Dirk van Duijvenbode zich ook bij de laatste acht. Hij klopte de Schot Gary Anderson (6-3). Danny Noppert kan zaterdag als derde Nederlander tot de kwartfinales doordringen. Hij stuit op Jonny Clayton, de titelverdediger uit Wales.

De kwartfinales, halve finales en finale worden zondag afgewerkt in AFAS Live.