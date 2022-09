Van Vleuten vroeg in actie in tijdrit op WK wielrennen

Annemiek van Vleuten weet zondag bij de WK wielrennen in het Australische Wollongong niet hoe de concurrenten in de individuele tijdrit hebben gereden. De olympisch kampioen tijdrijden vertrekt als laatste van de tweede startgroep. Na haar komen vrijwel alle favorieten, onder wie titelverdediger Ellen van Dijk, in de derde startgroep in actie.

De tijdrit bij de vrouwen, het openingsnummer van de wereldkampioenschappen, begint zondagochtend om 01.47 uur Nederlandse tijd. In Wollongong is het acht uur later. Shirin van Anrooij is de eerste Nederlandse die de weg op gaat, om 01.53 uur. Van Vleuten is om 02.56 uur aan de beurt. Van Dijk gaat om 03.45 als laatste van start. Kort voor haar is het de beurt aan Marlen Reusser, de Zwitserse die Van Dijk vorige maand van de Europese titel afhield. De wedstrijd gaat over een parcours van 34,2 kilometer met onderweg twee klimmetjes.

Na de vrouwen zijn de mannen aan de beurt, eveneens voor een tijdrit over ruim 34 kilometer. Voor Nederland starten Daan Hoole (06.32 uur) en Bauke Mollema. De Nederlands kampioen is om 08.13 uur aan de beurt. Na hem volgen nog de favorieten Stefan Küng uit Zwitserland, de Sloveen Tadej Pogacar, de Belg Remco Evenepoel en de Italiaanse titelverdediger Filippo Ganna. Rond 09.00 uur, ter plekke 17.00 uur, is bekend wie de titel bij de mannen opeist.