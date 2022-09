Darter Van Duijvenbode naar finale World Series of Darts

Dirk van Duijvenbode heeft in de Amsterdamse AFAS Live de finale bereikt van de World Series of Darts. De Nederlandse darter rekende in de halve finale af met titelverdediger Jonny Clayton uit Wales: 11-8.

Van Duijvenbode stuit in de finale op een andere Welshman, Gerwyn Price. De nummer 1 van de wereld versloeg in de andere halve finale James Wade met 11-9.

Clayton was eerder zondag in de kwartfinales verantwoordelijk voor de uitschakeling van drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. Tegen Van Duijvenbode was hij niet opgewassen. ‘Auberginius’ nam een voorsprong van 7-4, liet Clayton nog wel terugkomen tot 7-7, maar sloeg bij een stand van 9-8 toe door twee legs op rij te winnen. Hij wierp in de wedstrijd acht keer de maximale score van 180 punten.