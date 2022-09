De Vries test komende week bij Formule 1-team Alpine

Autocoureur Nyck de Vries test komende week op de Hungaroring van Boedapest een Formule 1-bolide van Alpine. De Fries is een van de kandidaten voor een zitje bij de Franse renstal voor volgend seizoen.

De 27-jarige Nederlandse coureur vliegt maandag naar Hongarije en zal in een van de daaropvolgende dagen de Formule 1-auto van Alpine uit 2021 besturen. Ook Antonio Giovinazzi, Jack Doohan en Colton Herta zouden zijn uitgenodigd voor een test.

De Vries is ook in beeld bij Williams en hij bevestigde zaterdag in de talkshow van Humberto Tan dat hij een gesprek heeft gehad met Helmut Marko, de topman van Red Bull die ook over de bezetting van de wedstrijdstoeltjes gaat bij zusterteam AlphaTauri.

De Telegraaf meldde zaterdag dat De Vries volgend jaar teamgenoot is van de Japanner Yuki Tsunoda bij AlphaTauri. Hij zou volgens de krant de plek overnemen van de Fransman Pierre Gasly, die bij Alpine de vertrekkende Spanjaard Fernando Alonso vervangt.

De Vries liet bij Tan weten dat zijn intrede in de Formule 1 nog niet zeker is. “Ik weet niet helemaal of ik in zo’n luxe situatie zit dat ik kan kiezen. Grotendeels ligt dat buiten mijn macht”, zei hij. De Vries gaf wel aan dat hij al langere tijd met Williams in gesprek is en sinds juli contact heeft met Alpine. “En zoals de media al was opgevallen ben ik in Oostenrijk geweest om Helmut Marko te ontmoeten. Dat zijn de feiten.”

De Vries beleefde vorig weekeinde in de Grote Prijs van Italië in Monza een droomdebuut in de Formule 1. Als vervanger van de zieke Alexander Albon reed hij in een Williams in zijn eerste grand prix naar de negende plaats en verdiende 2 WK-punten.

Red Bull wilde aanvankelijk bij AlphaTauri inzetten op de Amerikaan Colton Herta, maar de kampioen van de IndyCar heeft niet genoeg punten voor de vereiste Formule 1-licentie en krijgt geen dispensatie van de internationale autosportfederatie FIA. Om die reden lijkt De Vries nu eerste keus bij het zusterteam van Red Bull.