Franse wielrenner Démare boekt negentigste zege in carrière

De Franse wielrenner Arnaud Démare heeft de negentigste overwinning in zijn carrière behaald. De sprinter van Groupama-FDJ schreef in eigen land de Grand Prix d’Isbergues op zijn naam, een dag nadat hij tweede was geworden in de Primus Classic in België. Démare zegevierde in 2013 en 2014 ook al in Isbergues.

De 31-jarige sprinter won dit jaar drie etappes en het puntenklassement in de Ronde van Italië. Démare zegevierde ook in de slotrit in de Ronde van Polen. Bij de EK in München eindigde hij in de wegwedstrijd als tweede achter Fabio Jakobsen.

Van de nog actieve renners hebben alleen Mark Cavendish, Alejandro Valverde en Peter Sagan meer overwinningen geboekt dan Démare.