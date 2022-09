Geen nieuwe wereldtitel tijdrijden voor Van Vleuten

Annemiek van Vleuten is er zondag in het Australische Wollongong niet in geslaagd voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden te worden. De regerend olympisch kampioen op de wielerdiscipline moest over ruim 34 kilometer anderhalve minuut toegeven op de Australische Grace Brown. Ook de Amerikaanse Kristen Faulkner was sneller dan de wielrenster uit Wageningen, die in 2017 en 2018 de wereldtitel veroverde.

Het gaat nog om een tussenstand want de meeste favorieten, onder wie titelverdedigster Ellen van Dijk, moeten nog in actie komen.