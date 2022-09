Mexicaanse bokser Álvarez behoudt zijn wereldtitels

De Mexicaanse boksvedette Saúl “Canelo” Álvarez behoudt zijn vier wereldtitels bij de supermiddengewichten. De 32-jarige Álvarez versloeg in Las Vegas zijn Kazachse rivaal Gennady Golovkin op punten.

Beide boksers stonden voor de derde keer tegenover elkaar in de ring. In september 2017 eindigde een eerste duel onbeslist, een jaar later was Álvarez de beste.

Voor Álvarez was de overwinning een opsteker nadat hij in mei pas voor de tweede keer in zijn loopbaan een partij had verloren. Dat was tegen de Russische lichtzwaargewicht Dmitry Bivol. Zijn eerste nederlaag was in 2013 tegen bokslegende Floyd Mayweather. Voor de 40-jarige Golovkin was het pas zijn tweede nederlaag in 45 partijen. Alleen Álvarez, die wereldkampioen is bij de bonden WBA, WBC, WBO en IBF, slaagde er tot nu toe in hem te verslaan.