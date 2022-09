Mollema heeft geen verklaring voor matige WK-tijdrit

Bauke Mollema kan niet verklaren waarom hij er zondag in de individuele tijdrit op de WK wielrennen niet aan te pas kwam. De Groninger werd slechts 25e, op ruime afstand van winnaar Tobias Foss uit Noorwegen. “Dit was een slechte tijdrit. Het viel heel erg tegen”, vertelde Mollema, die afgelopen zomer voor het eerst in zijn loopbaan Nederlands kampioen was geworden op de discipline.

Hij kon in het Australische Wollongong voor de camera van de NOS niet uitleggen wat er verkeerd was gegaan. “Ik weet het niet. Ik voelde me de hele week goed hier, heb ook goed getraind op de tijdritfiets met goede wattages. En ook voor de start was het gevoel goed.”

Eenmaal een tijdje onderweg merkte Mollema dat hij na bochten niet meer goed kon versnellen. En toen kwam ook nog de anderhalve minuut na hem gestarte Zwitser Stefan K√ľng voorbij, de latere nummer 2. “Maar ik had al lang aan mijn wattages gezien dat het niet goed zat. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb er alles aan gedaan.”

Daan Hoole eindigde nog twee plaatsen voor Mollema. “Het was lastig, ik had geen superbenen. Ik ben met een goed tempo gestart, maar kon het niet volhouden. Het werd slordig. Dit was wat ik in me had”, vertelde de jonge ploeggenoot van Mollema bij Trek-Segafredo bij de NOS.