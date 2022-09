Noorse wielrenner Foss verrast met wereldtitel tijdrijden

Tobias Foss heeft bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Australië verrassend de titel gepakt op de individuele tijdrit. De 25-jarige Noor had voor het parcours over ruim 34 kilometer 40 minuten en 2 seconden nodig.

Het zilver ging naar de Zwitser Stefan Küng, die 3 seconden langzamer was dan Foss. De Belg Remco Evenepoel, vorige week nog winnaar van de Vuelta, werd op 9 seconden derde. De Italiaanse titelverdediger Filippo Ganna eindigde slechts als zevende op bijna 1 minuut van Foss.

Daan Hoole en Bauke Mollema eindigden niet bij de beste twintig. Hoole werd 23e op 2.15 van Foss. Mollema, die onderweg werd ingehaald door de anderhalve minuut na hem gestarte Küng, was drie tellen langzamer en werd 25e.

Foss, die normaal uitkomt voor Jumbo-Visma, is tweevoudig tijdritkampioen van zijn land. Hij pakte zijn winst op Küng in het laatste deel. De 28-jarige Zwitser was bij de twee meetpunten onderweg telkens de snelste geweest. De marge bedroeg na 24 kilometer nog 12 seconden in het voordeel van Küng, die twee jaar geleden al derde werd op de WK-tijdrit en tweevoudig Europees kampioen is. Ganna moest bij dat tweede tussenpunt al 40 seconden toegeven. De ook goed gestarte Brit Ethan Hayter raakte door materiaalpech achterop. Hij werd uiteindelijk nog vierde.

Foss wist amper wat hem overkwam. “Ik bevind me in een soort droom. Ik geloof het niet”, stamelde de Noor, die met Jumbo als voorbereiding wedstrijden in Canada (Québec, Montréal) had gereden. “De benen waren goed en ik wist sowieso dat het met de vorm ook wel goed zat. Maar dit is meer dan ik ooit had durven dromen. Ook niet toen ik op de ‘hotseat’ zat. Ik ben niet de renner met het meeste zelfvertrouwen. Ik wist alleen dat ik alles had gegeven.”

De regenboogtrui was wel het laatste dat hij had gedacht mee te nemen uit Wollongong, een kustplaats onder Sydney. “Als ik in de top 10 was geëindigd was ik heel tevreden geweest. Ik droomde van de top 5.”