Roeiers Twellaar en Florijn moeiteloos naar volgende ronde op WK

Op de openingsdag van de wereldkampioenschappen roeien in het Tsjechische Racice hebben de skiffeurs Melvin Twellaar en Karolien Florijn zich zonder problemen geplaatst voor de volgende ronde.

Twellaar won zijn heat in de eenmansboot met ruim 6 seconden voorsprong op de Chinees Han Wei en gaat door naar de kwartfinales. Florijn was ook de beste in haar heat met een voorsprong van ruim 3 seconden op de Amerikaanse Kara Kohler. Haar volgende optreden is in de halve finales. Beide Nederlandse skiffeurs werden vorige maand Europees kampioen.

Bij de lichtgewichten moet Martine Veldhuis via de herkansingen proberen een ronde verder te komen. Ze werd slechts vierde in haar heat. Hetzelfde geldt voor Björn van den Ende en Nelson Ritsema. Zij werden derde in hun heat in de mannentwee zonder.