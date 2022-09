Van Dijk mag weer een jaar genieten van regenboogtrui

Ellen van Dijk had zich fysiek terdege voorbereid op de tijdrit bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Australië. Maar meer nog weet ze haar zondag veroverde derde wereldtitel aan het mentale aspect. “Ik had een mooi jaar achter de rug in de regenboogtrui. Dit was eigenlijk niet mijn parcours. Ik dacht: ik geef alles en het podium halen zou mooi zijn”, vertelde de 35-jarige Woerdense nadat ze haar vorig jaar in Brugge veroverde titel met succes had verdedigd. In Florence was ze in 2013 al eens de beste van de wereld geweest.

Van Dijk was eerder naar Australië afgereisd dan haar concurrentes als de Australische Grace Brown (zilver), de Zwitserse Marlen Reusser (brons) en Annemiek van Vleuten (zevende), die alle drie nog de Vuelta voor vrouwen hadden gereden. “Ik heb me goed voorbereid met mijn coach Josu Larrazabal en mijn vriend Benjamin. Maar ik heb steeds gedacht: lukt het niet, dan heb ik nog steeds een mooi jaar gehad.”

Van Dijk vestigde eerder dit jaar ook een nieuw werelduurrecord.

“In 2013 was ik de grote favoriet en pakte ik voor het eerst die trui. Dat was heel bijzonder”, keek ze terug. “Daarna heb ik jarenlang moeten jagen op die tweede titel en was de ontlading in Brugge enorm groot. Ik was toen heel emotioneel. Voor deze editie zag ik mezelf niet als favoriet. Ergens had ik de afgelopen dagen al afscheid genomen van deze trui. Bovendien had ik ook wat last van mijn rug vorige week. Maar blijkbaar had het wellicht eerder met stress te maken, want pijn heb ik vandaag niet gevoeld.”

Van Dijk fietst graag over lange rechte wegen, maar in Wollongong vond ze een parcours met heel veel bochten. “Ik heb me daar wel speciaal op voorbereid. Ik ben geen fan van zo’n parcours, omdat je dan voortdurend uit je ritme wordt gehaald, maar je kunt er wel op trainen. Dat heb ik gedaan, speciale intervallen waarbij je telkens uit je ritme komt en daarna weer je tempo moet optrekken. Dat heeft blijkbaar geholpen.”

Nu wacht het WK op de weg waar Nederland met Van Vleuten en Marianne Vos de favorieten levert. Al liep het vorig jaar wel fout en was er na afloop wat heisa rond de gebrekkige eenheid binnen de Nederlandse ploeg. “Daar is aan gewerkt. We hebben dit WK op een andere manier benaderd. Er zijn wat teambuildingsactiviteiten geweest. We zijn klaar voor zaterdag.”