Van Dijk snelt in Australië naar derde wereldtitel tijdrijden

Ellen van Dijk is in het Australische Wollongong voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. De wielrenster uit Woerden was over 34 kilometer in een tijd van 44 minuten en 28 seconden duidelijk de snelste.

Het zilver was voor de Australische Grace Brown, die 12 seconden toegaf. De Zwitserse Marlen Reusser, de Europees kampioene, werd op 41 seconden derde.

Annemiek van Vleuten viel tegen met de zevende tijd. Shirin van Anrooij eindigde als dertiende en slaagde er ook niet in de wereldtitel bij de beloften te veroveren. De Italiaanse Vittoria Guazzini was de snelste bij de rensters onder 23 jaar.

Van Dijk was eerder de beste van de wereld in 2013 (Florence) en vorig jaar in Brugge. Dit voorjaar veroverde de renster van Trek-Segafredo ook het prestigieuze werelduurrecord.