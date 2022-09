Van Vleuten: gewoon een slechte dag

Annemiek van Vleuten moest zondag erkennen dat ze niet de benen had gehad om bij de WK wielrennen in AustraliĆ« mee te dingen naar het goud op de tijdrit. De winnares van de Giro Donne, Tour de France Femmes en de Vuelta voor vrouwen van dit jaar eindigde slechts als zevende op 1 minuut en 43 seconden van winnares Ellen van Dijk. “Gewoon een slechte dag”, oordeelde ze. “Want ik weet zeker dat ik goed in orde ben.”

Van Vleuten (39) was in de tweede van drie startgroepen gestart en wist dus dat de meeste favorieten na haar in actie zouden komen. “Ik voelde me niet eens heel slecht. Ik was bijna bang dat ik te snel was vertrokken”, vertelde ze. Bij het eerste meetpunt bleek echter de Australische Grace Brown (zilver) al duidelijk sneller. “Dan worden het lange kilometers. Heel jammer dit. Ik heb hier geen verklaring voor. Vanochtend bij het ontbijt dacht ik nog dat ik wereldkampioen kon worden. Maar ik kan het accepteren. Ik verlies ook niet met 2 seconden verschil, maar echt ruim. Ik heb niet op niveau gepresteerd.”

De WK-tijdrit was niet het hoofddoel dit jaar. Met name haar winst in de Tour de France maakte dat haar wereld in Wollongong niet instortte. “Ik stond echt wel gretig aan de start, maar het seizoen valt of staat niet met dit resultaat. Ik heb hier bovendien met de ploegentijdrit en de wegwedstrijd nog twee mooie doelen. Ik heb nu geen excuses. Ik heb goed geslapen en voel geen jetlag. In de Vuelta was de vorm nog goed. Ik heb nog alle vertrouwen voor zaterdag. In Yorkshire reed ik drie jaar geleden ook geen al te beste tijdrit (brons), maar werd ik daarna wel wereldkampioene op de weg. Ik moet dit nu gewoon even accepteren.”