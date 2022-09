Bennema niet langer bondscoach korte sprint en horden

Bart Bennema is niet langer de bondscoach korte sprint en horden bij de Atletiekunie. De atleten die gespecialiseerd zijn in de 100 en 200 meter en 100 en 110 meter horden worden samengevoegd met de atleten van de 400 meter en 400 meter horden. Laurent Meuwly krijgt de technische leiding over deze omvangrijke groep, meldt technisch directeur Ad Roskam in een schrijven aan de atleten.

Voor Bennema wordt gezocht naar andere werkzaamheden binnen de Atletiekunie. Bennema is de coach die Dafne Schippers naar de wereldtop op de sprint begeleidde. Hun succesvolle samenwerking leidde tot twee wereldtitels voor Schippers op de 200 meter (2015 en 2017) en olympisch zilver op de 200 meter in Rio 2016. De Utrechtse atlete stapte vorig jaar na de voor haar teleurstellend verlopen Spelen van Tokio over naar Wigert Thunnissen.

Bennema vormde ook Nadine Visser om van meerkampster naar een hordeloopster die zich kan meten met de wereldtop. Ze veroverde onder meer twee Europese titels op de 60 meter horden en eindigde in de olympisch finale van de 100 meter horden in Tokio als vijfde. Zij nam onlangs na 10 jaar samenwerking afscheid van Bennema.

Drie trainers staan Meuwly bij in de begeleiding van de grote groep atleten die uitkomen op de korte en lange sprint en horden en in de estafetteteams. Dat zijn Bram Peters, Rogier Ummels en Brendan Troost, die per 1 oktober als coach wordt toegevoegd. In de groep trainen onder anderen drievoudig Europees kampioene Femke Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en sprintcoryfee Churandy Martina.