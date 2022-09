IndyCar-held Herta wil niet als ‘uitzondering’ Formule 1 in

De Amerikaanse autocoureur Colton Herta heeft er vrede mee dat hij geen dispensatie krijgt voor een Formule 1-licentie. “Ik wil niet binnenkomen als een uitzonderingsgeval”, zegt de 22-jarige coureur op Motorsport.com.

Red Bull had aanvankelijk zijn oog laten vallen op Herta. Het Oostenrijkse team zag in hem de ideale kandidaat om in 2023 het zitje bij zusterteam AlphaTauri over te nemen van Pierre Gasly, die naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van dit jaar naar Alpine verhuist.

Herta maakt al enkele jaren furore in de IndyCar, maar kan niet zomaar de overstap maken naar de Formule 1. Hij heeft namelijk nog niet genoeg punten verzameld om in aanmerking te komen voor een racelicentie in de Formule 1. Om die reden vroeg Red Bull om een vrijstelling, maar de internationale autosportfederatie FIA wees het verzoek af. Het ziet ernaar uit dat de Nederlander Nyck de Vries nu de plek bij AlphaTauri krijgt.

“Ik begrijp het standpunt van de FIA vanuit de huidige puntenstructuur. Persoonlijk vind ik dat de puntenwaardering voor de IndyCar te laag is”, aldus Herta. “Ik had wel mogelijkheden om extra punten te verdienen door in andere klassen te rijden, maar ik ben al vier jaar professioneel coureur en heb dat niet eens overwogen.”