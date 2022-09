Roeiteams plaatsen zich voor halve finales op WK in Tsjechië

Alle Nederlandse roeiteams die op de tweede dag van de WK in het Tsjechische Racice in actie kwamen in de series, hebben zich geplaatst voor de halve finales later in de week.

De vrouwen twee-zonder met Ymkje Clevering en Veronique Meester en de dubbeltwee met Roos de Jong en Laila Youssifou wonnen beide hun serie. Ook de mannen vier-zonder won zijn heat overtuigend voor Polen. Daarin zitten Ralf Rienks, Ruben Knab, Sander de Graaf en Rik Rienks.

De vrouwen vier-zonder eindigde in de heat als tweede achter Groot-Brittannië. De roeisters gaven ruim 2 seconden toe. Ook de dubbelvier werd tweede in de heat. Oekraïne was daar bijna 2 seconden sneller. De mannen dubbelvier moest ruim een seconde toegeven op Italië. Die tweede plaats is ook hier goed voor een plek in de halve finales.

Skiffeurs Melvin Twellaar en Karolien Florijn hadden zich zondag al geplaatst voor de volgende ronde op het WK.