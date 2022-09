Selinger met zes debutanten naar WK volleybal

Bondscoach Avital Selinger heeft in zijn WK-selectie zes speelsters opgenomen die niet eerder op een mondiale titelstrijd in actie kwamen. Dat zijn Fleur Savelkoel, Nika Daalderop, Jolien Knollema, Elles Dambrink, Eline Timmerman en Florien Reesink. Oranje begint het WK, dat in Nederland en Polen plaatsvindt, vrijdag met een wedstrijd tegen Kenia in het GelreDome van Arnhem.

Daalderop zou in 2018 ook meegaan naar het WK, maar miste het toernooi vanwege een blessure. Selinger begon met een grote groep aan de interlandzomer, maar bracht de selectie maandag terug tot veertien speelsters.

Dat zijn de spelverdelers Britt Bongaerts en Laura Dijkema, de diagonalen Celeste Plak en Elles Dambrink, de passer/lopers Anne Buijs, Nika Daalderop, Fleur Savelkoel, Marrit Jasper en Jolien Knollema, de middenaanvallers Juliët Lohuis, Eline Timmerman en Tessa Polder en de libero’s Myrthe Schoot en Florien Reesink.

Oranje nam afgelopen zomer deel aan de Nations League. De ploeg van Selinger boekte vier overwinningen tegen acht nederlagen en sloot het toernooi begin juli af als elfde. Op de wereldranglijst staat de ploeg tiende. Vier jaar geleden eindigde Nederland op het WK in Japan als vierde. Van die ploeg zijn onder anderen Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues en Lonneke Slöetjes afgehaakt.

Het afgelopen weekeinde oefende Nederland achter gesloten deuren twee keer tegen de Dominicaanse Republiek, een land dat één plaats hoger staat op de wereldranglijst. Oranje won beide duels.

Op het WK treft Nederland in de groepsfase verder Kameroen, Puerto Rico, België en Italië. De beste vier landen per groep plaatsen zich voor de tweede ronde.