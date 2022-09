Formule 1 telt in 2023 liefst 24 races, Zandvoort op 27 augustus

De Formule 1 telt volgend jaar voor het eerst 24 grands prix. De Dutch Grand Prix op Zandvoort is op 27 augustus de eerste race na de zomerstop. De internationale autosportfederatie FIA heeft de kalender voor 2023 goedgekeurd.

Het wereldkampioenschap begint op 5 maart in Bahrein en eindigt op 26 november in Abu Dhabi. Nieuw op de kalender is de grand prix in Las Vegas op 18 november. De prestigieuze race in Monaco, waarvan lang onduidelijk was of er een nieuw contract zou komen, blijft in de Formule 1 en staat gepland voor 28 mei.