NOC*NSF wacht op plan kabinet om sport betaalbaar te houden

Sportkoepel NOC*NSF ziet in de rijksbegroting nog geen oplossing voor de betaalbaarheid van de sport door de stijgende energieprijzen. Algemeen directeur Marc van den Tweel vreest dat zonder maatregelen sporten voor sommigen dan onbetaalbaar wordt.

“Het is goed dat het kabinet werk maakt van het beschermen van de koopkracht, bijvoorbeeld met het instellen van een plafond voor de energietarieven van Nederlandse huishoudens”, zei Van den Tweel in reactie op de troonrede. “De hoge inflatie zorgt voor veel huishoudens voor financiĆ«le problemen. Problemen die ertoe kunnen leiden dat de sport voor een steeds grotere groep een onbetaalbare luxe wordt. En dat terwijl sporten juist zo belangrijk is voor iedereen.”

De directeur van NOC*NSF uit zijn zorgen over het uitblijven van maatregelen om de explosief stijgende energiekosten voor sportaanbieders te dempen. “Het water staat veel exploitanten en verenigingen aan de lippen. Als er geen noodfonds komt dreigt de sluiting van onder andere zwembaden, schaatsbanen en andere (binnen)sportaccommodaties. Of moeten zij hun prijzen drastisch verhogen. De sport wordt dan onbereikbaar en onbetaalbaar. De rekening zal hoe dan ook bij de individuele sporter en dus de Nederlandse huishoudens terechtkomen.”