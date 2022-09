Federer hoopt op Nadal als dubbelpartner in Laver Cup

Roger Federer hoopt vrijdag in de Laver Cup in het dubbelspel de laatste tenniswedstrijd uit zijn carrière te spelen. Die partij wil hij graag spelen aan de zijde van zijn grote rivaal Rafael Nadal.

Vorige week maakte de 41-jarige Zwitser bekend dat hij na de Laver Cup zijn carrière beëindigt. Federer kwam vanwege knieproblemen niet meer in actie sinds zijn uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon in 2021. Hij heeft aan captain Björn Borg van Team Europa gevraagd of hij alleen in actie kan komen in een dubbelpartij.

“Ik bereid me voor op een laatste dubbelpartij, we zullen wel zien met wie”, zei hij. “Ik ben natuurlijk zenuwachtig omdat ik al zo lang niet heb gespeeld.” Het is nog niet zeker of hij speelt en ook nog niet bekend wie dan zijn dubbelpartner is. De 20-voudige grandslamwinnaar hoopt op Nadal. “Ik denk dat het een unieke situatie zou zijn, als dat gebeurt. Ik denk dat het een speciaal moment zou zijn.”

Desgevraagd noemde Federer Nadal ook de lastigste rivaal uit zijn lange carrière. “Hij is met zijn linkshandige rare spinbal naar mijn backhand altijd een beproeving voor me geweest”, zegt hij. “Maar we hebben altijd respect voor elkaar gehad en konden altijd goed met elkaar opschieten. Ik denk dat het een mooie boodschap is voor de sport en misschien zelfs daarbuiten, dat we elk zo’n carrière hebben gehad en eruit komen met een goeie verstandhouding. Daarom denk ik dat het geweldig zou zijn.”