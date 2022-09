Geschorste eigenaar van Phoenix Suns zet club te koop

De eigenaar van Phoenix Suns, Robert Sarver, gaat de club uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA verkopen. Sarver heeft dit woensdag aangekondigd.

De NBA schorste Sarver voor een jaar en legde hem een boete van 10 miljoen dollar (10 miljoen euro) op na een onderzoek naar racisme en vrouwenhaat. De profcompetitie liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren nadat ruim zeventig werknemers van de Suns hadden geklaagd over de verziekte sfeer bij de club. Uit het onderzoek kwam onder meer racistisch taalgebruik van Sarver naar voren. Ook was er sprake van ongelijke behandeling van vrouwelijke werknemers en seksueel getinte opmerkingen en gedrag.

NBA-sterren als LeBron James en Chris Paul vonden de straf voor Sarver niet zwaar genoeg. Ook liet de hoofdsponsor weten af te haken als de eigenaar aanbleef. Sarver heeft nu besloten zijn club te verkopen. “Het is pijnlijk duidelijk geworden dat al het goede dat ik heb gedaan, of nog zou kunnen doen, niet opweegt tegen de dingen die ik in het verleden heb gezegd”, zei Sarver in een verklaring. “Om die redenen begin ik met het zoeken naar kopers voor de Suns. Dat is het beste voor iedereen.”