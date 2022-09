Markus na drama ploegentijdrit WK: meer pech was niet mogelijk

Riejanne Markus kon kort na de finish amper geloven wat er allemaal was gebeurd bij de Nederlandse ploeg in de gemengde tijdrit bij de WK wielrennen. “We waren vooraf zo gemotiveerd en waren zeker kanshebber voor het goud, maar meer pech dan vandaag was niet mogelijk”, zei ze. Ze doelde op de kettingproblemen bij Bauke Mollema en de nare val van Annemiek van Vleuten.

“Toen Bauke al zo vroeg die pech had, wisten we dat het lastig zou worden. Wij namen ons voor zo hard mogelijk te rijden en er het beste van te maken, zodat we toch nog wat tijd konden goedmaken. Na die crash van Annemiek hebben Ellen van Dijk en ik toch geprobeerd de focus te houden. We gaven echt alles en hebben denk ik heel netjes gereden. Maar die val van Annemiek zag er slecht uit. Ik weet niet wat er precies gebeurde, ik hoop vooral dat zij in orde is.”

Mollema sprak eveneens van een “pechdag”. Na 1,5 kilometer liep zijn ketting er ineens af. “Ik probeerde de ketting er nog met mijn hand op te leggen, maar dat lukte niet”, zei hij. “Er was wel even twijfel of de andere jongens zouden wachten, maar het gebeurde op een slecht moment, want de snelheid lag op dat moment op 65 kilometer per uur. Ze hebben wel even ingehouden, maar dat kostte veel tijd. Bondscoach Koos Moerenhout riep al snel dat ze moesten doorrijden. Het is zonde.”

Van Dijk zag Van Vleuten voor haar onderuit gaan. “Het was heel naar om te zien, ze viel echt heel hard. Ik denk dat ze een klapband kreeg”, zei de Woerdense, die zondag nog voor de derde keer in haar loopbaan de regenboogtrui veroverde in de individuele tijdrit. “Ik dacht wel even, nu is het klaar, maar we slaagden erin toch weer in die tijdritmodus te komen en vol door te fietsen.”

Van Dijk en Markus wisten uiteindelijk de vijfde tijd voor Nederland neer te zetten. Het verschil met de winnende ploeg uit Zwitserland was 52 seconden.