Nederland met pech en val vijfde op gemengde ploegentijdrit WK

De gemengde ploegentijdrit bij de WK wielrennen in het Australische Wollongong is voor Nederland dramatisch verlopen. Nadat Bauke Mollema bij de mannen al vroeg wegviel door een vastgelopen ketting, kwam Annemiek van Vleuten na de aflossing vrijwel direct ten val. Met slechts vier renners was het behalen van een medaille onbegonnen werk. Oranje eindigde toch nog als vijfde. De wereldtitel ging naar Zwitserland, het zilver was voor Italië en het brons ging naar Australië.

Bij Mollema stokte het tempo al na enkele minuten. De Groningse wielrenner kon door een vastgelopen ketting niet meer trappen. Hij moest afstappen en overstappen op een andere fiets, maar raakte ver achterop bij de twee andere renners van de ploeg, Mathieu van der Poel en Daan Hoole. Die twee fietsten hard door, maar arriveerden met een flinke achterstand op de snelste ploegen bij het wisselpunt.

Kort na de aflossing ging het mis bij de vrouwen. Annemiek van Vleuten raakte direct na de start, nog bij het op gang trappen, de controle kwijt over haar fiets en kwam hard ten val. Het leek erop alsof haar voorderailleur haperde. Zij bleef zitten op het asfalt met een gehavende knie en een bebloede elleboog. Het gevolg was dat Ellen van Dijk en Riejanne Markus samen verder moesten. Ze leverden een enorme inspanning, maar konden niet meedingen om een plek op het podium. De eindtijd van de Nederlandse ploeg was 34.39 minuten en dat was 52 seconden langzamer dan de winnende tijd van Zwitserland (33.47).

Het was pas de derde keer dat de gemengde ploegentijdrit onderdeel is van de WK. Nederland won goud in de eerste editie in 2019 en zilver in 2021.