Spanning voor WK neemt ook bij volleybalster Plak toe

Als Celeste Plak naar buiten kijkt in Apeldoorn ziet ze de banieren die aangeven dat het WK volleybal aanstaande is. Met Oranje speelt de 26-jarige ‘diagonaal’ vrijdag op de openingsdag in het Gelredome tegen Kenia. “De spanning neemt toe in de groep, we worden gretiger, hongeriger”, vertelt de Noord-Hollandse, die sinds mei naar dit toernooi toewerkt.

Het was een zoektocht voor de ploeg van bondscoach Avital Selinger, die in juni in de Nations League (elfde) nog niet al te voorspoedig verliep. “Het was een moment waarop we tegen elkaar zeiden: het is nog niet goed genoeg, mensen.” Eind augustus gaven twee oefenduels met topland Servië Plak een beter gevoel. “Goede potjes, waarin we zagen wat er verbeterd was, maar ook wat nog moet worden bijgeschoold. Het was hoe dan ook goed voor het zelfvertrouwen.”

Met Elles Dambrink is ze de speelster voor de diagonaalpositie, over het algemeen de topscorer van het team die zich niet met de passing hoeft te bemoeien. Bondscoach Selinger zal telkens een keuze moeten maken tussen de ervaren Plak en de 19-jarige Dambrink, die vorig jaar haar doorbraak beleefde. Het was in de tijd dat Plak terugkeerde na een sabbatical, nodig na intensieve jaren waarin de sport altijd centraal stond.

Ze zocht rust en ontspanning en leerde van een sportpsycholoog meer te genieten van haar sport en minder toe te geven aan de soms onredelijke eisen die in het topvolleybal worden gesteld. In Italië en Turkije, waar ze eerder speelde, ging ze onder druk weleens fysiek over haar grenzen heen. In Japan, waar ze het afgelopen seizoen speelde bij Victorina Himeji, durfde ze aan te geven dat het vele loopwerk tijdens trainingen haar lichaam geen goed deed. “Vroeger was ik doorgegaan tot ik een blessure had.”

Het was een mooi jaar, aan de andere kant van de wereld. Niet zozeer vanwege de resultaten, wel vanwege alles eromheen. “De vriendelijkheid van de mensen, je kreeg soms cadeautjes of een brief. Het contact met de medespeelsters, aanvankelijk wat gesloten maar later juist heel hartelijk. Het contact met mijn tolk Eriko, die 24 uur per dag ter beschikking was. Ik appte haar als ik er in de supermarkt niet uitkwam.” Dankzij taalapp Duolingo gaat communiceren steeds beter.

Plak, tijdelijk woonachtig in Apeldoorn, gaat na het WK ook terug naar Japan. Maar eerst hoopt ze op het WK ver te komen met Oranje, vier jaar geleden de nummer 4 van de wereld. “Dit team moet hetzelfde niveau kunnen halen, maar er is nog wel een weg te gaan. Ook toen kwam het niet van de ene op de andere dag.”