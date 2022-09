Tennisster Arianne Hartono is niet verder gekomen dan de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De 26-jarige Nederlandse verloor in twee sets van Magda Linette. De als derde geplaatste Poolse won met 6-2 7-5.

Hartono ging eerder deze maand ook al in de eerste ronde onderuit in het toernooi in het Indiase Chennai. Ze is de nummer 179 van de wereld en daarmee na Arantxa Rus (101) de hoogst geplaatste Nederlandse tennisster op de wereldranglijst.