Van Aert verlengt contract bij Jumbo-Visma tot en met 2026

Wielrenner Wout van Aert heeft zijn contract bij de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma met nog eens twee jaar verlengd. De Belg lag al vast tot en met 2024, maar heeft nu bijgetekend tot en met 2026.

“Ik voel me heel goed bij deze ploeg. We hebben al laten zien dat ik er tot mijn beste prestaties kan komen. Dat is mede te danken aan de begeleiding die ik er krijg”, aldus Van Aert, die dit jaar onder meer drie etappes won in de Tour de France en de groene puntentrui.

“We waren er snel uit dat we langer met elkaar door wilden”, vervolgt Van Aert. “Ik geloof niet in de gevaren van een langere samenwerking, want ik heb ondervonden dat we er nu al vier jaar in slagen constant beter te worden.”

Sportief directeur Merijn Zeeman is blij dat Van Aert zijn team trouw blijft. “Als renner en als persoon maakt Wout ons beter. Hij is een verschilmaker, door het behalen van topprestaties én als teamplayer. Hij stuwt ons naar grootse dingen. We zijn superblij dat hij de komende vier jaar deel uitmaakt van ons team”, aldus Zeeman.

Van Aert schreef onder meer Milaan-Sanremo, de Amstel Gold Race, de Strade Bianche, Gent-Wevelgem en de Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam. Hij was onlangs nog de beste in de Bretagne Classic – Ouest-France. De 28-jarige Vlaming veroverde vorig jaar olympisch zilver in de wegrace en is komende zondag een van de favorieten in de wegrace bij de WK in het Australische Wollongong.