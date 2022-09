Aanvoerster Buijs wil weer ‘vliegen’ op WK volleybal

Een WK in eigen land, veel mooier kan het niet volgens volleybalster Anne Buijs. Vrijdag begint ze als aanvoerster van Oranje aan het toernooi dat Nederland vier jaar geleden in Japan nog als vierde afsloot. Van de inmiddels danig verjongde ploeg van bondscoach Avital Selinger mag niet meteen eenzelfde resultaat worden verwacht. “Je hebt ook een beetje geluk nodig en de kwaliteit van het team geeft de doorslag. Maar het thuisvoordeel kan zeker helpen”, denkt Buijs, die put uit haar verleden.

In 2015 haalde Nederland op het EK in eigen land de finale. Die werd verloren, maar de aanloop naar de eindstrijd was memorabel. “We vlogen echt, ik hoop dat we dat nu weer gaan meemaken. Het is volgens mij echt een megavoordeel.” Dat het mogelijk extra druk oplevert noemt Buijs geen probleem. “Ik leg mezelf altijd al druk op, dus dat verandert verder niet.”

Buijs (30) begint aan haar derde WK en is als passer/loper een van de speelsters van wie de punten moeten komen. Sinds vorige zomer is ze ook aanvoerster, als opvolgster van Maret Grothues die zich inmiddels heeft teruggetrokken voor Oranje. “Ik beschouw het als een eer, maar het heeft mijn rol in het veld niet zo zeer veranderd. Een aantal ervaren speelsters is gestopt, dan schuif je vanzelf al op in de hiĆ«rarchie. Ik was verbaal al wat actiever geworden. Daarbij is Avital een ander soort coach, die meer verlangt van spelers zelf. Hij zegt: ik ben er niet om jullie op te peppen. Eerdere bondscoaches zaten er wat feller op.”

De hernieuwde kennismaking met Selinger, eerder bondscoach van 2005 tot 2011, is Buijs beter bevallen dan verwacht. In haar herinnering was de oud-international een strenge coach. “Ik was vaak gespannen, durfde niets. De hele tijd dacht ik: doe ik het wel goed? Zijn manier van werken is niet eens zo zeer veranderd. Avi is een man die heel lang kan uitweiden over details, enorm de diepte in kan gaan als het over volleybal gaat. Hij heeft een volleybalbrein, maar is wel een stuk relaxter geworden.”

Buijs sloot in mei weer aan bij de ploeg na opnieuw een seizoen bij het Braziliaanse Dentil Praia Clube. Daar speelt ze samen met haar partner Ana Carolina da Silva, die ze op het WK in de tweede groepsfase kan treffen. Dat is niet voor het eerst. In de Nations League stonden ze vaker tegenover elkaar. “En op de World Cup van 2019”, beschrijft ze een mooie herinnering. “De enige keer dat ik van haar gewonnen heb.”