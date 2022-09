Achtste wereldtitel in Formule 1 blijft doel Hamilton

Lewis Hamilton heeft ‘eeuwige trouw’ beloofd aan het Formule 1-team van Mercedes en zijn zinnen gezet op een achtste wereldtitel. Dat zegt de Britse autocoureur op de website van de Formule 1. “De verhalen dat ik stop en met pensioen ga doen al jaren de ronde, maar feit is dat ik me fitter voel dan ooit en me ook heel erg op mijn gezondheid richt. Ik houd nog steeds van het racen en ben niet van plan binnenkort te stoppen”, aldus de 37-jarige Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen beseft dat hij dit seizoen zijn achtste titel kan vergeten. De titel gaat zo goed als zeker net als vorig jaar naar Max Verstappen. Hamilton rijdt meer dan ooit in de luwte, omdat Mercedes voor het eerst in jaren niet de snelste auto heeft gebouwd. Hamilton kijkt dan ook verder dan 2022. “Ik denk dat ik altijd bij Mercedes zal blijven. Ik vind het geweldig dat we al zo’n lange samenwerking hebben en heb het gevoel dat we met veel positieve dingen bezig zijn. Er is nog veel te bereiken en daar wil ik deel van uitmaken.”

Hamilton ziet het zeker als zijn missie om voor de achtste keer wereldkampioen te worden. “Omdat geen enkele coureur dat ooit heeft gepresteerd, wil ik dat proberen. Het is absoluut een uitdaging. Voor mij zal het voelen alsof het mijn eerste wereldtitel is, want zo benader ik het. Dat gevoel van winnen is uniek”, aldus de Brit, die samen met Michael Schumacher recordhouder is met zeven wereldtitels. Hamilton won in zijn carrière 103 grands prix en veroverde ook 103 keer poleposition. Dat zijn aantallen waar geen enkele andere coureur aan kan tippen.