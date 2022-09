Baanrenners voor WK naar Argentinië en China

De baanrenners gaan voor de wereldkampioenschappen in 2025 en 2026 naar respectievelijk Argentinië en China. De internationale wielrenunie UCI heeft de mondiale toernooien toegewezen aan San Juan en Shanghai.

Argentinië wordt voor de eerste keer gastheer van het mondiale titeltoernooi op de baan. China organiseerde de WK eerder in 2017 in Hongkong.

De WK’s van 2023 en 2024 werden al eerder toegekend. Volgend jaar worden de WK gehouden tijdens de ‘Super-WK’ in Glasgow, met alle wielerdisciplines. In 2024 staat de wereldtitelstrijd gepland in Kopenhagen. In 2027 wordt er weer een multi-WK gehouden in het Franse Haute-Savoie.

De eerstkomende mondiale kampioenschappen op de baan zijn volgende maand op de piste van het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.