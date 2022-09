Federer speelt afscheidswedstrijd met Nadal in dubbel

Roger Federer speelt vrijdag definitief zijn afscheidswedstrijd bij de Laver Cup aan de zijde van zijn Spaanse rivaal Rafael Nadal. De twee treden in het dubbelspel voor Team Europa aan tegen de Amerikanen Jack Sock en Frances Tiafoe van Team Wereld. Dat heeft de organisatie van de Laver Cup donderdag bekendgemaakt.

De 41-jarige Federer had al laten weten dat hij graag met Nadal zijn laatste partij wilde spelen, maar het was nog niet duidelijk of hij fit genoeg was om aan te treden. Vanwege zijn aanhoudende knieproblemen moest hij het enkelspel bij de Laver Cup al laten schieten. De Zwitserse tennislegende kondigde vorige week zijn afscheid aan. Hij won in zijn loopbaan twintig grandslamtitels.

Het wordt vrijdag een bijzonder moment voor Federer om aan te treden met Nadal. “Ik weet niet of ik het aankan, maar ik ga het proberen”, keek hij donderdag vooruit. “Spelen met Rafa voelt heel anders. Ik ben blij hem in mijn team te hebben en niet tegen hem te hoeven spelen. Ik denk dat het geweldig zal zijn om dit nog een keer te doen. Ik ga mijn uiterste best doen. Ik zal er ook van proberen te genieten, maar het zal heel moeilijk zijn.”

Nadal kijkt uit naar een “onvergetelijk” dubbelspel met Federer. “Het zal een historisch moment zijn. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste speler in mijn tennisloopbaan stopt. Uiteindelijk zal dit moment moeilijk zijn. Maar ik ben vooral superenthousiast en dankbaar om met hem te spelen”, aldus de Spanjaard.