Japanner Tsunoda blijft bij Formule 1-team AlphaTauri

De Japanse Formule 1-coureur Yuki Tsunoda komt ook volgend jaar uit voor renstal AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull waarvoor ook de Nederlander Nyck de Vries in beeld is. Voor Tsunoda wordt het zijn derde jaar bij het Italiaanse team dat vrijwel zeker de Fransman Pierre Gasly ziet vertrekken naar Alpine.

Tsunoda veroverde tot nu toe 43 WK-punten met als beste resultaat de vierde plek in de GP van Abu Dhabi in 2021. “Ik ben blij met de kans die ik krijg om in de Formule 1 te blijven uitkomen. Nu ik verhuisd ben naar ItaliĆ« voel ik me nog meer een deel van het team”, aldus de 22-jarige Japanner.

Teambaas Franz Tost noemt Tsunoda “een zeer getalenteerde rijder” en prijst zijn ontwikkeling. “Hij bewijst dat hij een plaats verdient in de Formule 1 en ik verwacht ook dit jaar nog een paar goede resultaten van hem. Ik heb altijd gezegd dat een coureur ten minste drie jaar nodig heeft om zich de Formule 1 helemaal eigen te maken. We geven hem graag die kans”, aldus Tost.