Schaker Carlsen reageert kort op schaakrel rond Niemann

Schaker Magnus Carlsen heeft zich in bedekte termen uitgelaten over de controverse in de schaakwereld tussen hem en de Amerikaanse grootmeester Hans Niemann. De wereldkampioen uit Noorwegen trok zich maandag in een partij op het online-toernooi om de Julius Bär Generation Cup tegen de 19-jarige Niemann na één zet terug. “Helaas kan ik er nu niets over zeggen, maar de mensen mogen zelf hun conclusies trekken en dat hebben ze blijkbaar ook gedaan”‘, zei Carlsen tegen schaakplatform chess24.

Carlsen gaf toe onder de indruk te zijn van Niemanns spel. “Ik denk dat zijn mentor Maxim Dlugy geweldig werk heeft geleverd.” Gevraagd waarom hij verwees naar Dlugy wilde Carlsen geen toelichting geven. “Ik hoop dat ik na het toernooi iets meer kan zeggen.”

In de schaakwereld gonst het van de geruchten rond bedrog door de deels in Utrecht opgegroeide Niemann. Die begonnen toen de 19-jarige Amerikaan in september vorig jaar Carlsen verrassend versloeg op de Sinquefield Cup in St. Louis. De Noor trok zich vervolgens voor het eerst in zijn loopbaan terug uit een toernooi. Hij gaf geen reden en verwees slechts via Twitter naar een citaat van voetbaltrainer José Mourinho. “Ik kies ervoor niets te zeggen. Als ik iets zeg kom ik in grote problemen en dat wil ik niet”, was de uitspraak van de Portugees, die Carlsen blijkbaar toepasselijk vond.

In schaakkringen wordt gesuggereerd dat Niemann, die heeft toegegeven als kind te hebben gefraudeerd in onlinepartijen, mogelijk met zendertjes werkt of via een hack inzicht had gekregen in de voorbereiding van Carlsen.