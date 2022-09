WK wielrennen in 2027 in Haute-Savoie

Het Franse departement Haute-Savoie heeft de organisatie van de wereldkampioenschappen wielrennen in 2027 toegewezen gekregen. Dat heeft de internationale wielrenunie UCI in het Australische Wollongong bekendgemaakt. Frankrijk organiseerde de wereldtitelstrijd voor het laatst in 2000 in Plouay.

In Haute-Savoie, dat onder het Meer van Genève ligt, zullen de WK’s van alle wielerdisciplines gehouden worden. Glasgow is volgend jaar de eerste gastheer van dit ‘Super-WK’ met de mondiale titelstrijd voor onder meer het wegwielrennen, baanwielrennen, BMX en mountainbike. De UCI gaat dit multi-WK iedere vier jaar organiseren.

In 2024 en 2025 staan er wereldkampioenschappen op de weg op het programma in respectievelijk het Zwitserse Zürich en Kigali in Rwanda. Voor de WK in 2026 lijkt het Canadese Montreal de belangrijkste kandidaat. De wereldtitelstrijd op de weg wordt deze week gehouden in Wollongong.

De UCI wees de organisatie van de wereldkampioenschappen baanwielrennen voor junioren in 2025, toe aan Omnisport Apeldoorn. De afgelopen jaren werden in deze sportaccommodatie diverse Europese en mondiale titeltoernooien gehouden. De datum voor het toernooi in 2025 wordt later bekendgemaakt.