Canadese coureur Latifi vertrekt bij Formule 1-team Williams

Formule 1-coureur Nicholas Latifi vertrekt aan het eind van het seizoen bij Williams. Het team en de coureur melden dat het aflopende contract van de 27-jarige Canadees niet wordt verlengd.

Latifi maakte zijn debuut voor Williams in 2020 bij de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij reed tot nu toe 55 grands prix en behaalde 7 WK-punten. Dit seizoen heeft de Canadees nog geen punten gehaald.

Williams had in augustus gemeld dat de andere coureur, Alexander Albon, ook de komende jaren voor het team rijdt. Het F1-team laat weten snel bekend te maken wie de tweede rijder wordt.

“Hoewel we niet de resultaten hebben behaald waarop we hoopten, is het nog altijd een geweldig avontuur geweest”, zegt Latifi. “Het halen van de WK-punten in Hongarije vorig jaar is een moment dat ik nooit zal vergeten.”

Nyck de Vries maakt een goede kans op het tweede stoeltje bij Williams. De 27-jarige Fries verving in de Grote Prijs van ItaliĆ« Alexander Albon die was opgenomen in het ziekenhuis en debuteerde voor Williams. Met de negende plaats haalde hij meteen 2 WK-punten. Teambaas Jost Capito van Williams was lyrisch over het optreden van De Vries. “Hij heeft voor ons in de simulator gezeten en we hebben altijd een stoeltje voor hem klaarstaan”, zei Capito na de race in Monza.

De Vries, die ook reservecoureur is bij het Formule 1-team van Mercedes, wordt ook in verband gebracht met een stoeltje bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing. Daar zou hij de plek kunnen innemen van de Franse coureur Pierre Gasly, die waarschijnlijk vertrekt naar het F1-team Alpine.