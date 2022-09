Klimaatactivist steekt zichzelf op de baan in brand bij Laver Cup

Tijdens de tennispartij tussen Stefanos Tsitsipas en Diego Schwartzman op het toernooi om de Laver Cup heeft een activist zichzelf op de baan, waarschijnlijk onbedoeld, in brand gestoken. Bij het begin van de tweede set kwam een man met een aansteker in zijn hand de hardcourtbaan van The O2 in Londen op. Hij had vermoedelijk ook een brandbaar goedje bij zich, maar het ging mis toen hij dat zittend op de baan aanstak. Zowel de baan als zijn rechterarm vatte vlam.

De man, die duidelijk in paniek raakte, slaagde er zelf in om het vuur op zijn arm uit te krijgen. Toegesnelde beveiligers doofden de vlammen op het hardcourt door daar een jas overheen te gooien. De man werd daarna beetgepakt en afgevoerd.

De Argentijn Schwartzman, die in eerste instantie snel de baan af was gerend, liet de organisatie nog even naar het hardcourt kijken, waar wat brandschade was ontstaan. Met een natte doek werd de baan schoongemaakt. De partij kon daarna verdergaan. De Griek Tsitsipas won in twee sets (6-2 6-1) en bezorgde Team Europa zo het tweede punt in de wedstrijd tegen Team Wereld. Eerder had de Noor Casper Ruud al gewonnen van de Amerikaan Jack Sock.

De man die voor het begin van de tweede set de baan betrad, had een wit T-shirt aan met daarop in zwarte letters de tekst ‘End UK private jets’. Hij protesteerde zo tegen het gebruik van privévliegtuigen. Heel wat tennissers die meedoen aan de Laver Cup zijn met privéjets naar Londen gereisd.

Roger Federer speelt vrijdagavond in The O2 zijn laatste partij. De 41-jarige Zwitser neemt het in het dubbelspel met zijn Spaanse rivaal én vriend Rafael Nadal op tegen de Amerikanen Sock en Frances Tiafoe.