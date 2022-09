NBA-club Boston Celtics schorst coach Udoka heel seizoen

De Amerikaanse basketbalcoach Ime Udoka is door de NBA-ploeg Boston Celtics voor het hele seizoen geschorst vanwege het overtreden van de gedragscode van de club. Volgens meerdere Amerikaanse media had de trainer een relatie met een medewerker van de club. Later wordt bekendgemaakt of Udoka het team volgend seizoen wel weer mag leiden.

Volgens een verklaring van de topploeg Boston Celtics heeft Udoka zijn excuses aangeboden aan fans en spelers en heeft hij de straf geaccepteerd. De voormalig assistent-coach van San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers en Brooklyn Nets zal verder geen commentaar geven. De straf zou een van de zwaarste ooit zijn die is opgelegd aan een hoofdcoach in de hoogste Amerikaanse profliga.

De 45-jarige Udoka leidde Boston Celtics vorig seizoen naar de finale van de NBA, waarin de ploeg verloor van Golden State Warriors. Het was zijn eerste jaar bij Boston. Voor de komende jaargang, die over een paar weken begint, wordt Boston gezien als een van de favorieten voor de titel.