Ongevaccineerde Djokovic heeft geen spijt van missen grandslams

Tennisser Novak Djokovic heeft ondanks het missen van twee grandslamtoernooien geen spijt van het weigeren van de coronavaccinatie. De voormalige nummer 1 van de wereld voelde zich wel slecht door het niet mogen meedoen aan de Australian Open en US Open, “maar ik wist wat de gevolgen zouden zijn en die heb ik geaccepteerd”.

De 35-jarige Serviër weet nog niet of hij aan de komende editie van Australian Open, de eerste grandslam van het nieuwe jaar, mag meedoen. “Ik wacht op duidelijkheid. Het ligt niet in mijn handen. Ik hoop dat ik snel goed nieuws krijg.” Begin dit jaar kreeg Djokovic een inreisverbod voor drie jaar toen Australië hem het land uitzette, maar premier Scott Morrison heeft gezegd dat dat kan worden opgeheven. Het toernooi is in januari.