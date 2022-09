Volleybalsters van start op WK in Arnhem tegen Kenia

Op de openingsdag van het wereldkampioenschap volleybal voor vrouwen speelt Nederland in het Arnhemse Gelredome tegen Kenia. De Afrikaanse ploeg mag normaal gesproken geen probleem zijn voor het team van bondscoach Avital Selinger, dat zondag ook tegen Kameroen favoriet is. Daarna volgen nog groepswedstrijden tegen Puerto Rico, België en Italië. De beste vier landen uit de poule plaatsen zich voor de tweede groepsfase, die voor Nederland in Rotterdam plaatsvindt.

Het WK is verspreid over Nederland en Polen. De halve finales en de finale zijn in Apeldoorn. De wedstrijd tussen Oranje en Kenia begint om 20.00 uur. Ervoor staan om 18.00 uur Polen en Kroatië tegenover elkaar in het tot volleybaltempel omgebouwde stadion van Vitesse.

De finale van het toernooi is op 15 oktober.