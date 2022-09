Wielrenner Kooij vijfde op WK voor beloften, titel naar Federov

Wielrenner Olav Kooij heeft bij de WK in het Australische Wollongong genoegen moeten nemen met de vijfde plaats in de wegrit van de beloften. De wereldtitel bij de beloften ging naar Jevgenii Federov uit Kazachstan.

De 22-jarige Kazach was in de finale alleen vooruit met de Tsjech Mathias Vacek en versloeg hem na 169,8 kilometer in de sprint. Het peloton met daarin Kooij finishte 3 seconden later. De Noor Søren Waerenskjold was de snelste en pakte het brons.

Kooij won bij de wegrit voor beloften vorig jaar in België brons. Toen ging de wereldtitel naar Filippo Baroncini.

De Nederlandse ploeg moest het op de wedstrijd met een man minder doen. Mick van Dijke kon niet van start gaan nadat hij voor de wedstrijd positief had getest op het coronavirus.

“We zaten niet in de kopgroep en konden de wedstrijd niet alleen dragen”, zei Kooij. “Ik wist dat je aan het eind veel tijd terug kon pakken en op de klimmetjes in de laatste ronden was ik in staat om erbij te blijven. Ik moest het geluk hebben dat alles weer bij elkaar kwam, maar dat was helaas niet het geval. Dit is niet waar we voor kwamen, maar dat is ook wielrennen.”

De wereldtitel bij de junioren ging naar de Duitser Emil Herzog. De 17-jarige wielrenner versloeg zijn Portugese medevluchter António Morgado na 135,6 kilometer. De Belg Vlad Van Mechelen won de sprint om het brons. Menno Huising was de beste Nederlander, op de zesde plaats.