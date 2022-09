Wielrenster Van Vleuten start in wegwedstrijd WK

Annemiek van Vleuten gaat van start in de wegwedstrijd van het WK in het Australische Wollongong. Wielerbond KNWU meldt dat het herstel van de 39-jarige wielrenster bij een laatste test vrijdag voldoende is om deel te kunnen nemen aan de wegwedstrijd.

Van Vleuten kwam afgelopen woensdag ten val in de gemengde ploegentijdrit en liep daarbij een breukje in haar elleboog op. Een dag later zat ze al op de fiets en maakte ze een trainingsrit van twee uur rond Sydney. Ze zei toen dat ze nog niet op de pedalen kon staan. Dat lukte bij de training van vrijdag wel een beetje, liet bondscoach Loes Gunnewijk eerder op de dag aan de NOS weten.

De Nederlandse wielrenster was vooraf bestempeld als topfavoriete voor de wereldtitel in Wollongong. Van Vleuten won een keer eerder de wereldtitel op de weg, dat was in 2019 in Harrogate. Ze werd ook twee keer wereldkampioen tijdrijden.