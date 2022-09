Beloftentitel op WK voor wielrenster Fisher-Black

De Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black heeft bij de wereldkampioenschappen wielrennen in het Australische Wollongong de titel veroverd in de beloftencategorie. De vrouwen onder 23 jaar hebben geen eigen wedstrijd, maar strijden om de titel in hun categorie tussen de elitevrouwen.

De 22-jarige Fisher-Black, die normaal rijdt voor de Nederlandse ploeg SD Worx, bereikte kort achter wereldkampioen Annemiek van Vleuten als twaalfde de finish en was de eerste renster onder 23 jaar. Het zilver in die categorie ging naar de Britse Pfeiffer Georgi. De Duitse Ricarda Bauernfeind pakte het brons.