Brons voor wielrenster Vinke in WK-wegrace junioren

De Nederlandse wielrenster Nienke Vinke heeft Nederland zaterdag bij de WK wielrennen in Australië, nog voor de elitevrouwen aan hun wedstrijd begonnen, een bronzen medaille bezorgd. De Amersfoortse deed dat bij de juniorvrouwen, die een wedstrijd reden over 67 kilometer. Het goud ging naar de 18-jarige Britse Zoe Bäckstedt, die eerder ook al de individuele tijdrit had gewonnen.

Bäckstedt, de dochter van de Zweedse wielrenner Magnus Bäckstedt en de Britse wielrenster Megan Hughes, soleerde naar de winst in Wollongong. Twee minuten nadat de jarige Britse was gefinisht, was de Française Eglantine Rayer net te snel voor Vinke in de sprint om het zilver. De 18-jarige Amersfoortse komt volgend jaar uit voor Team DSM.