Chinese tennisster Zheng voor het eerst in finale

De 19-jarige Chinese tennisster Zheng Qinwen heeft voor het eerst de finale van een WTA-toernooi behaald. Dat deed Zheng door op de Pan Pacific Open in Tokio in de halve finales de als vierde geplaatste Russische Veronika Koedermetova te verslaan. De setstanden waren 5-7 6-3 en 7-6 (3).

Zheng, die eerder in het toernooi de als eerste geplaatste Spaanse Paula Badosa had uitgeschakeld, neemt het in de finale op tegen een andere Russische, Ljoedmila Samsonova.

Zheng stond een jaar geleden nog buiten de top 150, maar is sindsdien aan een opmars bezig. Op Roland Garros pakte ze in de achtste finales een set tegen Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld. Zheng staat inmiddels 36e op de wereldranglijst.

Samsonova was in haar halve finale te sterk voor de Chinese Zhang Shuai: 7-6 (4) 6-2. De 23-jarige Russische won twee van de laatste drie toernooien waarin ze uitkwam. In Tokio versloeg ze onder anderen haar landgenote en Wimbledon-winnares Elena Rybakina, die sinds 2018 voor Kazachstan uitkomt.