Indrukwekkende zege Djokovic bij entree in Laver Cup

Tennisser Novak Djokovic heeft Team Europa weer aan de leiding gebracht in de Laver Cup. De Servische voormalige nummer 1 van de wereld had geen enkele moeite met de Amerikaan Frances Tiafoe, die uitkwam voor Team Wereld. Djokovic won in twee sets: 6-1 6-3. In de eerste set verloor hij geen enkel punt op zijn eigen opslag.

Djokovic speelde in Londen zijn eerste wedstrijd sinds Wimbledon, waar hij zijn 21e grandslamtitel veroverde door de Australiër Nick Kyrgios in de finale te verslaan. Djokovic kon dit jaar niet meedoen aan de Australian Open en de US Open, omdat hij uit principe niet is gevaccineerd tegen het coronavirus.

Team Europa van captain Björn Borg staat nu 6-4 voor. Eerder op de dag won de Italiaan Matteo Berrettini van de Canadees Félix Auger-Aliassime (7-6 (11) 4-6 10-7). Voor Team World, met captain John McEnroe, pakte Taylor Fritz de punten door de Brit Cameron Norrie te verslaan: 6-1 4-6 10-8.

Roger Federer was aandachtig toeschouwer bij de partijen en moedigde zijn oude rivaal Djokovic aan. De Zwitser, 20 keer winnaar van een grandslamtoernooi, speelde vrijdag in de Laver Cup zijn allerlaatste tennispartij van zijn carrière aan de zijde van Rafael Nadal in het dubbelspel.