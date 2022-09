Márquez start zondag na drie jaar weer op pole in MotoGP

Zesvoudig wereldkampioen MotoGP Marc Márquez start zondag vanaf poleposition in de Grote Prijs van Japan. De Spaanse Honda-coureur, die vorige week terugkeerde na hersteld te zijn van een operatie aan zijn arm, was zaterdag de snelste in de kwalificatie. De Fransman Fabio Quartararo, leider in het WK-klassement, kwam niet verder dan de negende tijd, zijn grootste rivaal Francesco Bagnaia uit Italië vertrekt zondag zelfs vanaf de twaalfde positie.

Márquez keerde vorige week in het Spaanse Aragón terug na een afwezigheid van drie maanden na de vierde operatie in twee jaar aan zijn rechterarm. Hij viel uit wegens motorproblemen, maar kwam een week later op het circuit van Motegi sterk terug. Voor Márquez is het zijn eerste pole sinds 2019, het laatste jaar dat hij wereldkampioen werd.