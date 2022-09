Nadal komt niet meer in actie in Laver Cup

Tennisser Rafael Nadal komt niet meer in actie bij de Laver Cup in Londen. De 36-jarige Spanjaard heeft na zijn dubbelpartij met de afzwaaiende Roger Federer van vrijdagavond besloten zo snel mogelijk terug te keren naar zijn vrouw. Het stel verwacht in de komende weken hun eerste kind.

“De afgelopen weken waren lastig, ik heb nauwelijks geslapen en was gestrest”, zei Nadal, wiens echtgenote te maken kreeg met complicaties tijdens de zwangerschap. “Gelukkig is alles nu in orde, waardoor ik in staat was om hierheen te komen.”

Nadal speelde vrijdag de dubbelpartij namens Team Europa met Federer tegen Jack Sock en Frances Tiafoe. Het Spaans-Zwitserse koppel verloor de laatste officiële wedstrijd van Federer in de matchtiebreak: 6-4 6-7 (2) 9-11. Na de eerste dag van de Laver Cup is de stand tussen Team Europa en Team Wereld 2-2. Nadal wordt in het Europese team van captain Björn Borg vervangen door de Brit Cameron Norrie.