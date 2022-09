Roeisters Clevering en Meester pakken zilver op WK in twee-zonder

Roeisters Ymkje Clevering en Veronique Meester hebben bij de WK in het Tsjechische Racice zilver gehaald in de twee-zonder. Het duo moest in de finale alleen de boot van titelverdediger Nieuw-Zeeland voor laten gaan. De roeisters uit de VS pakten het brons.

Clevering en Meester kwamen na het eerste deel van de race sterk opzetten, maar hadden een achterstand ten opzichte van de Nieuw-Zeelandse roeisters Grace Prendergast en Kerri Williams. Het Nederlandse duo kwam in de slotfase nog dichtbij, maar was met 7.06,02 minuten ruim 2 seconden langzamer dan Nieuw-Zeeland.

De twee roeisters maakten eerder deel uit van de vier-zonder die zilver pakte op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 en bij de laatste WK in 2019 in Oostenrijk.