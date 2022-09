Roeisters dubbelvier winnen op WK zilver na sterke eindsprint

De Nederlandse roeisters hebben bij de WK in Tsjechië na een indrukwekkende eindsprint zilver gepakt in de dubbelvier. Bente Paulis, Ilse Kolkman, Tessa Dullemans en Nika Vos kwamen net tekort om olympisch kampioen China van het goud af te houden. Met 6.18,68 waren ze een seconde langzamer dan de Chinese boot. Het brons was voor Groot-Brittannië.

Het kwartet uit Nederland leek lang niet mee te strijden om de medailles. In de buitenste baan lag Oranje op de vijfde plaats met een duidelijke achterstand op vooral Groot-Brittannië en China. Halverwege versnelden de roeisters echter en hadden ze de hoogste snelheid van het veld. Ze rukten op naar de derde plek en passeerden daarna ook Europees kampioen Groot-Brittannië. De voorsprong van de Chinezen was echter nog net groot genoeg voor de wereldtitel.

De boot met Paulis, Kolkman, Dullemans en Vos was in augustus op de EK nog als tweede geëindigd achter Groot-Brittannië.

De roeisters in de vier zonder hadden eerder zaterdag ook zilver veroverd.