Tennisicoon Federer verliest met Nadal zijn laatste partij

Roger Federer heeft zijn afscheidswedstrijd niet winnend kunnen afsluiten. Samen met zijn jarenlange rivaal én vriend Rafael Nadal verloor de 41-jarige Zwitser op het toernooi om de Laver Cup het dubbelspel tegen de Amerikanen Jack Sock en Frances Tiafoe. Federer en Nadal lieten in de afsluitende matchtiebreak een matchpoint liggen en gingen daarna onderuit: 6-4 6-7 (2) 9-11. Federer kondigde vorige week aan aan dat hij in The O2 in Londen zijn lange en rijke tenniscarrière beëindigt.

De twintigvoudig grandslamwinnaar stond ruim een jaar aan de kant vanwege knieklachten. Federer onderging vorig jaar na Wimbledon weer een knie-operatie en het herstel van de voormalig nummer 1 van de wereld duurde langer dan verwacht. Federer kwam onlangs tot de conclusie dat een rentree op de ATP Tour niet meer haalbaar is. Hij wilde wel nog één keer in actie komen, op de Laver Cup. De Zwitser vormt samen met onder anderen Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray het Europese team, dat het in Londen opneemt tegen Team World. Na de eerste dag is de stand 2-2.

Een partij in het enkelspel bleek niet mogelijk voor Federer, die de afgelopen jaren vanwege fysieke problemen al weinig in actie kwam. Samen met de 36-jarige Nadal dubbelen zag hij wel zitten. De Zwitser en de Spanjaard waren jarenlang elkaars grootste rivalen op de baan, maar zijn ook goed bevriend geraakt.

Enkele uren voor hun partij tegen Sock en Tiafoe gaven Federer en Nadal via een livestream op Instagram een inkijkje in hun voorbereiding. De video begon in het busje op weg naar The O2. Te zien is dat de twee tennisiconen, die bij elkaar 42 grandslamtitels hebben veroverd, de grootste lol hebben. De Zwitser bekende dat hij best nerveus was voor de partij die zijn rentree én afscheid betekende. “Ik heb dit duizenden keren gedaan, maar deze partij voelt anders”, aldus de man die in totaal 310 weken de wereldranglijst aanvoerde en 103 ATP-titels veroverde.

Federer betrad de hardcourtbaan onder een ovationeel applaus. De veertiger liet daarna zien dat hij, ondanks zijn lange afwezigheid, nog altijd kan tennissen. Federer liet het meeste loopwerk over aan Nadal, maar trakteerde het publiek wel op enkele fraaie passeerslagen, sterke services en alerte acties aan het net.

In de matchtiebreak mocht hij op 9-8 zelf serveren voor de winst, maar de stugge Amerikanen Sock en Tiafoe knokten zich wederom terug en trokken de winst naar zich toe. Zo eindigde de glansrijke carrière van Federer met een nederlaag. Zijn afscheid leidde tot de nodige tranen in The O2; bij Federer zelf, maar ook bij Nadal.